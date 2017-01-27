27 января 2017, 19:55Общество Белозерцев предлагает увеличить объемы работ по капремонту сетей Последствия чрезвычайного происшествия на ТЭЦ-1 обсудили на внеочередном совещании в правительстве Пензенской области. На видеоконференции с главами муниципальных образований региона губернатор Иван Белозерцев поручил в срочном порядке проверить готовность к аварийным ситуациям во всех районах.

«Соберите комиссии по ЧС, уточните задачу, проверьте наличие аварийных бригад, обеспеченность техникой, оборудованием, кадровым составом. Должна быть готовность в кратчайшее время в случае, если возникает порыв теплосетей, водоснабжения, электро-, газоснабжения, чтобы могли оперативно выйти в установленное время и ликвидировать последствия аварии», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



По словам главы региона, в 2017 году объемы работ по капитальному ремонту сетей должны быть увеличены. Губернатор призвал членов комиссий по чрезвычайным ситуациям и сотрудников прокуратуры контролировать их проведение.

Иван Белозерцев также поручил при строительстве многоквартирных домов планировать возведение модульных котельных, чтобы меньше зависеть от поставщиков тепла.

Кроме того, глава региона поручил приобрести передвижные котельные на случай чрезвычайных ситуаций.

Общество

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