26 июля 2017, 18:07Общество Белозерцев предлагает сделать выставку продукции строительных компаний Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил организовать выставочную площадку продукции пензенских строительных компаний. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона.

Ранее Белозерцев озвучил идею объединить в отдельную ассоциацию все предприятия по строительству деревянных домов.

Одним из первых шагов по продвижению продукции объединения может стать организация специализированной выставки, сообщил губернатор. Он добавил, что жителям региона выставка поможет в выборе необходимых материалов и подрядчиков для строительства или благоустройства.

Губернатор подчеркнул, что свою продукцию могли бы представить, как крупные строительные организации, так и узкопрофильные предприятия. Иван Белозерцев обратил внимание, что на выставку необходимо привезти товары как премиум-класса, так и бюджетные варианты.

Кроме того, должна быть представлена полная информация о качестве, стоимости и вариантах сотрудничества с производителем. Губернатор также сообщил о необходимости создания отдельного сайта Ассоциации строителей.

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