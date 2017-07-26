Белозерцев предлагает сделать выставку продукции строительных компаний

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26 июля 2017, 18:07Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил организовать выставочную площадку продукции пензенских строительных компаний. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона.
Ранее Белозерцев озвучил идею объединить в отдельную ассоциацию все предприятия по строительству деревянных домов.
Одним из первых шагов по продвижению продукции объединения может стать организация специализированной выставки, сообщил губернатор. Он добавил, что жителям региона выставка поможет в выборе необходимых материалов и подрядчиков для строительства или благоустройства.
Губернатор подчеркнул, что свою продукцию могли бы представить, как крупные строительные организации, так и узкопрофильные предприятия. Иван Белозерцев обратил внимание, что на выставку необходимо привезти товары как премиум-класса, так и бюджетные варианты.
Кроме того, должна быть представлена полная информация о качестве, стоимости и вариантах сотрудничества с производителем. Губернатор также сообщил о необходимости создания отдельного сайта Ассоциации строителей.
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