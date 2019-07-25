Белозерцев поздравил сотрудников следственных органов с праздником

«Невозможно переоценить значение вашей работы по противодействию криминалу и коррупции, обеспечению надежной защиты законных прав и интересов граждан и общества. Во многом от вашего профессионализма зависит благополучие и безопасность жителей региона, вера в торжество справедливости», - говорится в поздравлении.

Иван Белозерцев выразил благодарность работникам следственных органов за добросовестный труд, честное исполнение служебных обязанностей, верность долгу и присяге.

«Уверен, что вы сумеете добиться еще более весомых результатов в практической деятельности, внести достойный вклад в дальнейшее укрепление законности и правопорядка», - отметил губернатор.

Кроме того, глава региона пожелал пензенским следователям здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в служении Отечеству, сообщили в пресс-центре облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».