Белозерцев поздравил сотрудников следственных органов с праздником

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25 июля 2019, 10:01Общество
25 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с профессиональным праздником следователей.
«Невозможно переоценить значение вашей работы по противодействию криминалу и коррупции, обеспечению надежной защиты законных прав и интересов граждан и общества. Во многом от вашего профессионализма зависит благополучие и безопасность жителей региона, вера в торжество справедливости», - говорится в поздравлении.
Иван Белозерцев выразил благодарность работникам следственных органов за добросовестный труд, честное исполнение служебных обязанностей, верность долгу и присяге.
«Уверен, что вы сумеете добиться еще более весомых результатов в практической деятельности, внести достойный вклад в дальнейшее укрепление законности и правопорядка», - отметил губернатор.
Кроме того, глава региона пожелал пензенским следователям здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в служении Отечеству, сообщили в пресс-центре облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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