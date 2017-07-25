Белозерцев поздравил сотрудников органов следствия РФ с профессиональным праздником

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25 июля 2017, 09:55Общество
Губернатор Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации.
«Уважаемые сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области,примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Каждый из вас приложил максимум усилий для того, чтобы самая молодая правоохранительная структура сумела не только доказать свою профессиональную состоятельность и процессуальную самостоятельность, но и стать одним из самых авторитетных силовых ведомств отечественной правоохранительной системы.
Сегодня сотрудники управления последовательно решают задачу повышения эффективности борьбы с преступностью. Критерии результативности работы - полное раскрытие преступлений, привлечение к ответственности и последующее осуждение виновных.
Выражаю вам искреннюю признательность за добросовестный труд, профессионализм, честное исполнение служебного долга, неизменную преданность избранному делу!» - говорится в поздравлении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Иван Белозерцев пожелал крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении Отечеству, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.
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