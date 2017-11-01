Белозерцев поздравил с профессиональным праздником судебных приставов

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01 ноября 2017, 19:52Общество
1 ноября в России отмечается День судебного пристава. Праздничная дата была установлена в 2009 году. По этому случаю в Пензенском областном управлении службы прошло торжественное собрание.
Приставов поздравил и поблагодарил за работу глава региона. Он отметил, что в области взысканная сумма по исполнительным делам за девять месяцев 2017 года превысила 2 миллиарда 472 миллиона рублей.
«Это огромная работа. А сколько вы радости принесли тем, кто ждал исполнения решения суда. Это люди, которые восстановлены на работе и незаконно уволены, которые получили по решению суда компенсацию. Показатели вашей деятельности растут, а за ними стоит кропотливая, каждодневная, тяжелая работа», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Лучших сотрудников ведомства наградили почетными грамотами и благодарностями.
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