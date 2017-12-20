Белозерцев поздравил работников органов безопасности с праздников

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20 декабря 2017, 09:36Общество
20 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с Днем работника органов безопасности РФ.
«Уважаемые сотрудники и ветераны Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пензенской области!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником!
В этом году ваша служба отмечает свой столетний юбилей. На протяжении всех минувших десятилетий вы и ваши коллеги достойно исполняете ответственную миссию – отстаиваете территориальную целостность государства, обеспечиваете защиту национальных интересов, политическую и социальную стабильность в обществе.
В современных условиях ваша работа приобрела особое значение, ведь России приходиться сталкиваться с проявлениями сепаратизма и экстремизма, противостоять террористическим вызовам и угрозам.
Год от года вы наращиваете усилия по борьбе с организованной преступностью, наркоманией, коррупцией, большое внимание уделяете укреплению экономического потенциала Пензенской области.
Эффективное выполнение поставленных задач по силам только самоотверженным и мужественным людям, подлинным патриотам нашей великой Родины. А такие прекрасные качества неизменно отличают ваш замечательный коллектив.
В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за профессионализм и компетентность, верность принципам долга и чести!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в служении Отечеству».
Глава региона пожелал работникам ФСБ крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира и процветания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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