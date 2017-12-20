20 декабря 2017, 09:36Общество Белозерцев поздравил работников органов безопасности с праздников 20 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с Днем работника органов безопасности РФ.

«Уважаемые сотрудники и ветераны Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пензенской области!

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником!

В этом году ваша служба отмечает свой столетний юбилей. На протяжении всех минувших десятилетий вы и ваши коллеги достойно исполняете ответственную миссию – отстаиваете территориальную целостность государства, обеспечиваете защиту национальных интересов, политическую и социальную стабильность в обществе.

В современных условиях ваша работа приобрела особое значение, ведь России приходиться сталкиваться с проявлениями сепаратизма и экстремизма, противостоять террористическим вызовам и угрозам.

Год от года вы наращиваете усилия по борьбе с организованной преступностью, наркоманией, коррупцией, большое внимание уделяете укреплению экономического потенциала Пензенской области.

Эффективное выполнение поставленных задач по силам только самоотверженным и мужественным людям, подлинным патриотам нашей великой Родины. А такие прекрасные качества неизменно отличают ваш замечательный коллектив.

В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за профессионализм и компетентность, верность принципам долга и чести!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в служении Отечеству».

Глава региона пожелал работникам ФСБ крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира и процветания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 86

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/57764/

Новости по теме: