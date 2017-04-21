Белозерцев поздравил работников муниципалитетов с праздником

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21 апреля 2017, 10:03Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников органов местного самоуправления с праздником, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Роль муниципалитетов в развитии социально-экономической сферы страны и ее регионов трудно переоценить. Им переданы самые широкие полномочия по решению актуальных вопросов, с которыми каждый из нас сталкивается в повседневной жизни.
И сегодня на первый план выходит стратегическая задача - развитие инициативной, деятельной, финансово состоятельной власти на местах. Как рачительный хозяин на своей территории она должна работать эффективно, проявляя внимание к людям, учитывая их предложения по развитию населенных пунктов, оперативно решая вопросы местного значения, создавать для граждан достойные условия жизни.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области!» - отмечается в поздравлении.
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