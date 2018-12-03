Белозерцев поздравил пензенских юристов с праздником

«Во все времена юридическое сообщество играет значимую роль в реализации правовых преобразований, направленных на совершенствование законодательства, формирование полноценных институтов гражданского общества, всемерное укрепление законности и правопорядка.

Добросовестный труд юристов эффективно способствует защите интересов государства, прав и свобод личности, повышению уровня правосознания.

Выражаю уверенность, что и в дальнейшем ваши обширные знания и компетентность, активная гражданская позиция, принципиальность, честное исполнение служебных обязанностей, неукоснительное соблюдение положений закона и конституционных норм будут служить надежным залогом обеспечения верховенства права», - отмечается в тексте поздравления.

Глава региона пожелал пензенским юристам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной деятельности, пишет ИА «Пенза-Пресс».