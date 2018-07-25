25 июля 2018, 10:02Общество

Белозерцев поздравил пензенских сотрудников органов следствия

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.

«Значение вашей плодотворной работы в жизнедеятельности страны и ее регионов неуклонно повышается, сегодня перед вами стоят важные и ответственные задачи.

В числе приоритетных направлений вашей работы - непримиримая борьба с преступностью и коррупцией, защита законных прав и интересов граждан, обеспечение единства правового поля страны. И с такими стратегическими масштабными задачами вы достойно справляетесь благодаря добросовестному труду, высокому профессионализму, честному исполнению служебного долга, преданности избранному делу.

Особые слова признательности адресую ветеранам следственных органов за накопленные обширные знания и бесценный опыт, которые они бережно сохранили и передали молодым поколениям следователей и криминалистов», - сообщается в тексте поздравления.

Глава региона пожелал пензенским сотрудникам органов следствия крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, а также дальнейших успехов в служении Отечеству.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/97690/

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