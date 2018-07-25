Белозерцев поздравил пензенских сотрудников органов следствия

«Значение вашей плодотворной работы в жизнедеятельности страны и ее регионов неуклонно повышается, сегодня перед вами стоят важные и ответственные задачи.

В числе приоритетных направлений вашей работы - непримиримая борьба с преступностью и коррупцией, защита законных прав и интересов граждан, обеспечение единства правового поля страны. И с такими стратегическими масштабными задачами вы достойно справляетесь благодаря добросовестному труду, высокому профессионализму, честному исполнению служебного долга, преданности избранному делу.

Особые слова признательности адресую ветеранам следственных органов за накопленные обширные знания и бесценный опыт, которые они бережно сохранили и передали молодым поколениям следователей и криминалистов», - сообщается в тексте поздравления.

Глава региона пожелал пензенским сотрудникам органов следствия крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, а также дальнейших успехов в служении Отечеству.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».