Белозерцев поздравил пензенских депутатов с Днем парламентаризма

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27 апреля 2018, 09:31Общество
27 апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем парламентаризма.
«112 лет назад в России начала свою работу первая Государственная Дума. Появление этого демократического института навсегда изменило политическое устройство и систему общественных ценностей нашего государства.
Для Пензенской области совместная работа депутатского корпуса, исполнительной власти и гражданского общества имеет особое значение. Прочная правовая база позволяет региону успешно развиваться, осуществлять значимые проекты в сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры, проводить эффективную социальную политику. Законы, принимаемые региональным парламентом и представительными органами на местах, напрямую влияют на решение проблем и качество жизни наших граждан.
Я благодарю депутатов за активную гражданскую позицию и плодотворное сотрудничество с органами исполнительной власти.
Уверен, что ваш профессионализм, опыт, принципиальность и компетентность и в дальнейшем будут способствовать укреплению социально-экономического потенциала Пензенской области. В этом – надежный залог грядущих достижений, могущества и процветания нашей великой Родины», - отмечается в поздравлении.
Губернатор пожелал пензенским депутатам здоровья, благополучия, счастья, новых трудовых свершений на благо России и родного региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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