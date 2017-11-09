10 ноября 2017, 10:32Общество Белозерцев поздравил пензенцев с Днем сотрудника ОВД 10 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ.

«Это праздник сильных духом, мужественных и смелых людей, твердо стоящих на страже закона и общественного порядка, избравших делом своей жизни защиту справедливости, чести и достоинства человека.

Во многом именно от вашей эффективной работы зависят успешная реализация программ экономического и социального развития Пензенской области, а в конечном счете - обстановка

в обществе, наше спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестную службу, профессионализм, честное исполнение служебного долга, ответственность и принципиальность!» - отмечается в поздравлении.

Глава региона пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении Отечеству, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/2017/11/4/18403414

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