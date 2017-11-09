Белозерцев поздравил пензенцев с Днем сотрудника ОВД

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 ноября 2017, 10:32Общество
10 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ.
«Это праздник сильных духом, мужественных и смелых людей, твердо стоящих на страже закона и общественного порядка, избравших делом своей жизни защиту справедливости, чести и достоинства человека.
Во многом именно от вашей эффективной работы зависят успешная реализация программ экономического и социального развития Пензенской области, а в конечном счете - обстановка
в обществе, наше спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.
В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестную службу, профессионализм, честное исполнение служебного долга, ответственность и принципиальность!» - отмечается в поздравлении.
Глава региона пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении Отечеству, пишет ИА «Пенза-Пресс».
10 ноября 2017, 12:13Губернаторы Пензенской и Брянской областей договорились о сотрудничестве
10 ноября 2017, 12:02На улице Измайлова произошла серьезная авария
10 ноября 2017, 11:35В Пензе подростки сняли на видео, как в школе №74 из кранов течет «кумыс»
10 ноября 2017, 11:07Губернаторы Пензенской и Брянской областей сыграли в хоккей
10 ноября 2017, 10:32Белозерцев поздравил пензенцев с Днем сотрудника ОВД
10 ноября 2017, 10:05Пензенская область – в лидерах по сбору сахарной свеклы в ПФО
10 ноября 2017, 09:31В Малосердобинском районе столкнулись «Лада» и «Рено»
09 ноября 2017, 19:55В литературном музее Пензы будет храниться уникальная фотография Блока