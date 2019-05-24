Белозерцев поздравил пензенцев с Днем славянской письменности

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24 мая 2019, 10:02Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к жителям региона с поздравлением с Днем славянской письменности и культуры.
«Этот замечательный праздник широко отмечается в нашей стране, является значимым событием общественной жизни. Благодаря подвижническим трудам Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия славянские народы соприкоснулись с азами письменности, познали мудрость книг.
Сохранение самобытной славянской культуры, неразрывной связи времен и поколений, приумножение добрых семейных традиций, воспитание достойного подрастающего поколения – успешное решение этих масштабных задач немыслимо без обращения к нашим историческим и духовно-нравственным истокам», - отмечается в поздравлении.
Глава региона пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо России и родного края, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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