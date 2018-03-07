Белозерцев поздравил отличившихся женщин с 8 Марта

8 марта в России будет отмечаться Международный женский день. Это один из немногих праздников, который сохранил свое название на протяжении десятилетий и остался всенародно любимым. Представительницы прекрасного пола начали принимать поздравления и подарки накануне. Одно из главных торжеств по случаю праздника состоялось в киноконцертном зале «Пенза».

Праздничные прически, макияж, наряды - 7 марта в киноконцертном зале «Пенза» чествовали представительниц прекрасного пола.

Под звуки струнного квартета «Премьера», перед началом торжественного собрания, виновницы торжества фотографировались и делали селфи, благо, зон для позирования было предостаточно. Отказаться от совместного фото с обаятельными пензенскими девушками не смог и глава региона. Иван Белозерцев также оценил представленные в фойе работы, выполненные местными мастерицами. Некоторые поделки создавались прямо на глазах.

«У нас мастер-класс, мы изучаем хохломскую роспись, она очень простая и интересная», - рассказала преподаватель пензенского колледжа культуры и искусств Валентина Вишнепольская.

На суд зрителей свои творческие работы представили и юные пензячки - воспитанницы детской художественной школы №2.

У каждого мужчины есть достаточно поводов сказать женщинам спасибо, и праздник 8 Марта как нельзя лучше для этого подходит.

«Современным представительницам слабого пола удается все - достигать вершин творческой профессии и общественной деятельности, в науке, политике и бизнесе вы реальными делами доказываете, что чисто мужских профессий сегодня нет. Но я хочу особо отметить, что, кем бы вы не работали, какие должности не занимали, главное - вы всегда любимы. Вы - наше достояние и слава», - сказал Иван Белозерцев.

Наиболее яркие представительницы прекрасного пола удостоились не только теплых слов, наград от губернатора за свой добросовестный труд, большой личный вклад в развитие женского движения и активную работу по нравственному воспитанию молодого поколения. После торжественной церемонии пензенских женщин поздравили творческие коллективы.