Белозерцев поздравил отличившихся женщин с 8 Марта

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 марта 2018, 19:31Общество
8 марта в России будет отмечаться Международный женский день. Это один из немногих праздников, который сохранил свое название на протяжении десятилетий и остался всенародно любимым. Представительницы прекрасного пола начали принимать поздравления и подарки накануне. Одно из главных торжеств по случаю праздника состоялось в киноконцертном зале «Пенза».
Праздничные прически, макияж, наряды - 7 марта в киноконцертном зале «Пенза» чествовали представительниц прекрасного пола.
Под звуки струнного квартета «Премьера», перед началом торжественного собрания, виновницы торжества фотографировались и делали селфи, благо, зон для позирования было предостаточно. Отказаться от совместного фото с обаятельными пензенскими девушками не смог и глава региона. Иван Белозерцев также оценил представленные в фойе работы, выполненные местными мастерицами. Некоторые поделки создавались прямо на глазах.
«У нас мастер-класс, мы изучаем хохломскую роспись, она очень простая и интересная», - рассказала преподаватель пензенского колледжа культуры и искусств Валентина Вишнепольская.
На суд зрителей свои творческие работы представили и юные пензячки - воспитанницы детской художественной школы №2.
У каждого мужчины есть достаточно поводов сказать женщинам спасибо, и праздник 8 Марта как нельзя лучше для этого подходит.
«Современным представительницам слабого пола удается все - достигать вершин творческой профессии и общественной деятельности, в науке, политике и бизнесе вы реальными делами доказываете, что чисто мужских профессий сегодня нет. Но я хочу особо отметить, что, кем бы вы не работали, какие должности не занимали, главное - вы всегда любимы. Вы - наше достояние и слава», - сказал Иван Белозерцев.
Наиболее яркие представительницы прекрасного пола удостоились не только теплых слов, наград от губернатора за свой добросовестный труд, большой личный вклад в развитие женского движения и активную работу по нравственному воспитанию молодого поколения. После торжественной церемонии пензенских женщин поздравили творческие коллективы.
07 марта 2018, 19:56Пензенскому экспертно-криминалистическому центру исполнилось 79 лет
07 марта 2018, 19:31Белозерцев поздравил отличившихся женщин с 8 Марта
07 марта 2018, 19:19Мужчины «Экспресса» поздравили коллег-женщин с 8 Марта
07 марта 2018, 19:16Самокутяев посетил пензенский предвыборный штаб Владимира Путина
07 марта 2018, 19:06В Пензе сотрудники Росгвардии провели учения в преддверии выборов
07 марта 2018, 19:02В 2018 году в Пензе отремонтируют свыше 100 километров дорог
07 марта 2018, 17:58В Пачелмском районе директора осудили за фиктивную запись в трудовой
07 марта 2018, 17:39В Мокшанском районе в ДТП с грузовым фургоном погиб мужчина