Белозерцев поздравил нового председателя Арбитражного суда с назначением

В пресс-центре регионального правительства напомнили, что указом президента от 14 октября председателем назначили Станислава Радина, который с 2008 года был заместителем. Коллективу в новой должности его представил председатель Арбитражного суда Поволжского округа Юрий Глазов.

К собравшимся обратился губернатор, он отметил, что Арбитражный суд вносит значительный вклад в укрепление социально-экономической стабильности Пензенской области.

«Ваша деятельность по разрешению экономических споров, отстаиванию законных интересов, прав хозяйствующих субъектов региона способствует обеспечению правосудия в сфере предпринимательства, созданию условий для развития бизнеса. За девять месяцев 2019 года в Арбитражный суд Пензенской области поступило на рассмотрение свыше 11 тысяч заявлений. Это огромная цифра. Она свидетельствует о высоком уровне доверия к работе Арбитражного суда», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона поблагодарил представителей системы правосудия за добросовестную работу. Он выразил уверенность, что опыт и знания Станислава Радина позволят ему успешно продолжить профессиональную деятельность в новой должности. Иван Белозерцев пожелал ему и коллективу судебного ведомства укрепления лучших традиций и дальнейшей профессиональной работы в интересах всех жителей региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».