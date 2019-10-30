Белозерцев поздравил нового председателя Арбитражного суда с назначением

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30 октября 2019, 15:15Общество
30 октября коллективу Арбитражного суда Пензенской области представили вновь назначенного председателя. В мероприятии принял участие губернатор Иван Белозерцев.
В пресс-центре регионального правительства напомнили, что указом президента от 14 октября председателем назначили Станислава Радина, который с 2008 года был заместителем. Коллективу в новой должности его представил председатель Арбитражного суда Поволжского округа Юрий Глазов.
К собравшимся обратился губернатор, он отметил, что Арбитражный суд вносит значительный вклад в укрепление социально-экономической стабильности Пензенской области.
«Ваша деятельность по разрешению экономических споров, отстаиванию законных интересов, прав хозяйствующих субъектов региона способствует обеспечению правосудия в сфере предпринимательства, созданию условий для развития бизнеса. За девять месяцев 2019 года в Арбитражный суд Пензенской области поступило на рассмотрение свыше 11 тысяч заявлений. Это огромная цифра. Она свидетельствует о высоком уровне доверия к работе Арбитражного суда», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Глава региона поблагодарил представителей системы правосудия за добросовестную работу. Он выразил уверенность, что опыт и знания Станислава Радина позволят ему успешно продолжить профессиональную деятельность в новой должности. Иван Белозерцев пожелал ему и коллективу судебного ведомства укрепления лучших традиций и дальнейшей профессиональной работы в интересах всех жителей региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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