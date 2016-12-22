Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 декабря 2016, 10:01Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил энергетиков с профессиональным праздником.
«В современном мире энергетика по праву является одним из стратегических приоритетов государства. Ваш плодотворный труд оказывает важнейшее влияние на динамичную работу всех отраслей хозяйства, на качество жизни людей.
Уверен, что профессионализм, добросовестный труд, целеустремленность и энергия, - замечательные качества, ставшие синонимами вашей работы, позволят вам выйти на новый уровень созидательных свершений, поддержать и приумножить славу предшествующих поколений», - сообщили в пресс-центре областного правительства.
Также глава региона пожелал энергетикам здоровья, благополучия и счастья, пишет ИА «Пенза-Пресс».
22 декабря 2016, 15:35Перед Новым годом для пензенцев откроют большую ярмарку
22 декабря 2016, 15:01Депутаты пензенской Гордумы приняли бюджет на 2017 год
22 декабря 2016, 14:45В Пензе торжественно поздравили Семена Резника с 75-летием
22 декабря 2016, 14:39Дело Алексея Нетесанова направили в суд
22 декабря 2016, 14:33Пьяный парень в кафе набросился на полицейского
22 декабря 2016, 14:0411 пензенцев осудили за наркобизнес в регионе
22 декабря 2016, 13:33Пензенцы с помощью мобильного приложения могут определить подлинность алкоголя
22 декабря 2016, 13:04В Пензе автомобили на парковке у Бурденко мешали убирать снег