22 декабря 2016, 10:01Общество Белозерцев поздравил энергетиков с профессиональным праздником Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил энергетиков с профессиональным праздником.

«В современном мире энергетика по праву является одним из стратегических приоритетов государства. Ваш плодотворный труд оказывает важнейшее влияние на динамичную работу всех отраслей хозяйства, на качество жизни людей.

Уверен, что профессионализм, добросовестный труд, целеустремленность и энергия, - замечательные качества, ставшие синонимами вашей работы, позволят вам выйти на новый уровень созидательных свершений, поддержать и приумножить славу предшествующих поколений», - сообщили в пресс-центре областного правительства.

Также глава региона пожелал энергетикам здоровья, благополучия и счастья, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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