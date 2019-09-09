Белозерцев поздравил «Дизель» с победой над китайскими хоккеистами

В Пензе прошел второй матч стартовой домашней серии нового сезона «ВХЛ — Кубка Шелкового пути». «Дизель» одержал уверенную победу над китайским клубом «КРС-БСУ».

«Пензенский «Дизель» сегодня обыграл китайскую команду «КРС-БСУ» со счетом 8:1. Желаем нашей команде больше подобных ярких побед в этом сезоне», - написал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вечером 8 сентября в своем микроблоге в Twitter.

Пензенский Дизель сегодня обыграл китайскую команду КРС-БСУ со счётом 8:1. Желаем нашей команде больше подобных ярких побед в этом сезоне.pic.twitter.com/MKdj2g6y7O — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 8 сентября 2019 г.

Для «Дизеля» это был уже второй матч в рамках чемпионата. В первой игре они уступили другой китайской команде, «ОРДЖИ», со счетом 0:3.

Следующая игра (0+) пройдет 10 сентября, начало - 19:00. Пензенские хоккеисты встретятся с командой «Ценг Тоу», пишет ИА «Пенза-Пресс».