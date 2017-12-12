12 декабря 2017, 16:04Общество

Белозерцев поздравил Цаплюка с присвоением звания генерал-майора

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с присвоением высокого звания начальника пензенского филиала военной академии им. Хрулева.

Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Сердечно поздравляю с присвоением звания генерал-майора начальника «Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны РФ Александра Цаплюка. Здоровья, благополучия, успехов в служении Отечеству!» - написал глава региона.

Александр Цаплюк долгое время был начальником Коломенского гарнизона, затем его перевели заместителем начальника ракетных войск и артиллерии Западного военного округа. В 2015 году он возглавил Пензенский артиллерийский инженерный институт, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 146
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ