Белозерцев поздравил Цаплюка с присвоением звания генерал-майора

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12 декабря 2017, 16:04Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с присвоением высокого звания начальника пензенского филиала военной академии им. Хрулева.
Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.
«Сердечно поздравляю с присвоением звания генерал-майора начальника «Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны РФ Александра Цаплюка. Здоровья, благополучия, успехов в служении Отечеству!» - написал глава региона.
Александр Цаплюк долгое время был начальником Коломенского гарнизона, затем его перевели заместителем начальника ракетных войск и артиллерии Западного военного округа. В 2015 году он возглавил Пензенский артиллерийский инженерный институт, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Сердечно поздравляю с присвоением звания генерал-майора начальника Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны РФ Александра Цаплюка. Здоровья, благополучия, успехов в служении Отечеству!— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 12 декабря 2017 г.
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