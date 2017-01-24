24 января 2017, 19:59Общество Белозерцев потребовал выложить тротуары в центре города плиткой В 2017 году на ремонт дорог в Пензе, Заречном и Засечном поступят средства из федерального бюджета. Области будет выделено более миллиарда рублей. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

Дороги хорошего качества, сделанные с соблюдением современных технологий. Именно такие планируется в 2017 году построить в регионе, в частности, в областном центре, Заречном и Пензенском районе. Средства на строительные работы выделены из федерального бюджета в размере более миллиарда рублей.

В ходе совещания Иван Белозерцев потребовал от ответственных лиц оперативно провести все подготовительные мероприятия, чтобы при наступлении хорошей погоды можно было приступить к работам. Необходимо учесть все технические моменты.

«Это и ливневые решетки, бордюры, тротуары. Мы будем делать капитальное строительство дорог, бордюр новый должен быть, если мы делаем дорожное полотно: поднимаем люки, опускаем решетки, чтобы сток воды был правильный, и освобождаем решетки, которые когда-то в асфальт закатали», - сказал губернатор Пензенской области.

Основные денежные средства пойдут на Пензу. Планируется в областном центре отремонтировать около 64 километров дорожного полотна. Губернатор потребовал, чтобы тротуары в центре города были выложены плиткой и сделаны современные пешеходные переходы.

«Давайте сделаем два-три пешеходных перехода с подсветкой, чтобы у нас какая-то изюминка появилась. Для этого нужно коммуникации подвести, проект в смету включить. Чтобы не просто закатали, успокоились, все должно быть качественно», - сказал Иван Белозерцев.

Губернатор отметил, что необходимо уже сейчас начинать закупать строительные материалы. Причем, стоит выбирать только качественные составляющие для дорожного полотна, пусть даже дороже.

На оперативном совещании также стало известно, что из областного бюджета на содержание и ремонт всех дорог региона планируется потратить более четырех миллиардов рублей.

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