Белозерцев поставил задачу весной начать строительство второй школы в Засечном

28 октября на оперативном совещании губернатора Ивана Белозерцева обсудили строительство школ в Пензе и Засечном.

Глава региона поинтересовался у зампреда правительства Олега Ягова, как решается вопрос со строительством второй школы в Засечном.

«Цена вопроса - чуть более двух миллиардов рублей. Школа в Засечном, которую мы сдали, работает в две смены», - отметил Иван Белозерцев.

Олег Ягов сообщил о том, что в настоящее время в единственной школе в Засечном учится в два раза больше детей, нежели предполагалось изначально, в связи с чем есть опасность появления третьей смены.

«Необходимо уже в 2020 году начать строить школу. Идет подготовка всех необходимых документов», - рассказал зампред.

Губернатор призвал постоянно держать связь по данному вопросу с федеральным центром, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Давайте эту работу вести активно, чтобы уже в мае следующего года к фазе строительства приступить», - поставил задачу Иван Белозерцев.

Также в ходе оперативного совещания министр образования Александр Воронков отчитался о строительстве школы в микрорайоне Арбеково в Пензе.

«Готовность объекта - 90%, отделочные работы проводятся на этажах. Здание по периметру полностью закрыто, благоустройство территории идет. Школа будет сдана в декабре», - сообщил министр.