12 апреля 2017, 19:09Общество Белозерцев посетил предприятие по производству мороженого Чем ближе к лету, тем выше спрос на мороженое. Пензенское предприятие, где производят молочный десерт, посетил губернатор Иван Белозерцев. В преддверии сезона объем производства там увеличивается с каждым днем. Мощность растет и благодаря модернизации оборудования.

Чем теплее за окном, тем жарче работа в ледяных цехах. Пензенское предприятие по производству мороженого весной набирает обороты. Здесь изготавливают все виды холодного лакомства - пломбир, фруктовый лед, вафельные стаканчики. Всего насчитывается более 160 наименований. За последние два года объем производства вырос почти на 30% благодаря обновлению оборудования и использованию новейших технологий.



«Если раньше полтора суток смесь созревала для того, чтобы мы ее могли фасовать, то сейчас - четыре часа, а иногда и быстрее – два часа», - сказал генеральный директор предприятия по производству мороженого Александр Свешников.



Мороженое пензенского предприятия продается по всей России. Мощность производства достигает 80 тонн в сутки. Пока загруженность цеха составляет 50%. Показатель растет с каждым днем, чем ближе к лету, тем больше работы и, соответственно, сильнее необходимость в новых сотрудниках.



«Рабочей силы достаточно, она с каждым днем увеличивается, всего на пять-десять человек в неделю. Нанимаем, производим отбор, эта работа ведется с февраля», - рассказал начальник цеха по производству мороженого Алексей Долбин.

В 2016 году на предприятии запустили в эксплуатацию новую линию по производству вафельных стаканчиков. Производительность - 15 тысяч порций в час - самая большая в Пензенской области. В планах на 2017 и 2018 годы - полностью обновить и автоматизировать эту линию. По словам губернатора Ивана Белозерцева, регион готов оказать поддержку.



«Они заявились в прошлом году на поддержку, но при оформлении документов допустили одну неточность, они это учтут в 2017 году. Я очень надеюсь на то, что комиссия, которая создана в правительстве Пензенской области, внимательно рассмотрит их заявку», - отметил он.



Также руководство предприятия планирует строительство нового здания фабрики мороженого. Это позволит упорядочить производственные потоки, увеличить ассортимент и объем выпускаемой продукции. Также пензенская компания стремится получить сертификат европейского образца, благодаря которому сможет продавать свою продукцию за пределы страны.

Общество

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