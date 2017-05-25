25 мая 2017, 19:04Общество Белозерцев посетил Последний звонок в мокшанской школе В четверг, 25 мая, прозвенел последний звонок для пяти тысяч 11-классников Пензенской области. Во всех образовательных учреждениях региона праздник, по традиции, начался с торжественных линеек, не исключение – и школа №1 рабочего поселка Мокшан.

Иван Белозерцев стал почетным гостем на последнем звонке в мокшанской школе №1. Прежде чем принять участие в торжественной линейке, губернатору провели обзорную экскурсию по территории образовательного учреждения. Узнав о том, что мальчишки и девчонки занимаются выращиванием овощей в школьных теплицах, глава региона распорядился разместить еще парочку сельхозконструкций.

«Я [Валерию] Лидину скажу, чтобы депутаты ЗакСобра такую же теплицу сделали, и Анатолий Иванович обещал еще одну, и того будет три теплицы. Чтобы поактивнее ребята занимались. Ну, договорились», - пообещал Иван Белозерцев.

Своими впечатлениями об образовательном учреждении и воспоминаниями о родной школе губернатор поделился на торжественной линейке.

«Я сам окончил сельскую школу. Она не была такой большой, трехэтажной, красивой, а была маленькой, одноэтажной. Я до сих пор благодарен своей школе, учителям, одноклассникам, с которым отучился восемь лет в барановской сельской школе. Я знаю, что вы тоже оставите в памяти самое хорошее, дорогое, доброе воспоминание о своей школе, о друзьях», - сказал глава региона.

11 лет учебы - позади. За это время многое было пройдено. Юноши и девушки уже готовы вступить на новую ступень взрослой жизни, но расставание со ставшими почти родными одноклассниками и учителями представляют себе с трудом.

«Я считаю, что у нас самый дружный класс, и очень грустно с ними расставаться. Мы столько много с ними пережили и побед, и поражений. Сейчас такой момент, когда не хочется уходить из школы, но все-таки понимаю, что дальше будет еще интереснее, хочется какие-то новых приключений», - поделилась выпускница 11 класса школы №1 р. п. Мокшан Дарья Мантрова.

Волнуется и классный руководитель. Для своих подопечных, которые стали за эти годы родными, Наталья Рослякова исполнила песню.

В этот день со школой попрощались и некоторые девятиклассники. Часть мальчишек и девчонок решили продолжить образование в среднеспециальных учебных заведениях.

«Я рада и счастлива, что выпускаюсь из девятого класса. Начинается взрослая жизнь. Я выбрала уже профессию: в медицинский после девятого можно попасть уже», - рассказала выпускница 9 класса школы №1 р.п. Мокшан Эрика Пунцулис.

Вальс, который танцуют 11-классники, являются, пожалуй, одним из ярких элементов торжественной линейки. В мокшанской школе танцевали, в основном, девушки, так как из 23 выпускников - лишь двое представителей сильного пола.

Заключительный аккорд - звон колокольчика. 11 лет назад он звучал для ребят, когда они поступали в школу, теперь провожал во взрослую жизнь.

Последний звонок во всех пензенских школах отзвенел, а уже в понедельник, 29 мая, в России пройдут первые ЕГЭ - по географии и информатике. Но это испытание - впереди, а 25 мая у них было полное право на веселье.

Общество

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