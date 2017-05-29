29 мая 2017, 16:23Общество Белозерцев поручил вплотную заняться ремонтом планетария Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел выездное совещание по реконструкции пензенского планетария. Уникальный для региона объект последние годы находится в плачевном состоянии и остро нуждается в капитальном ремонте.

Иван Балалаев рассказывает, как в пензенском планетарии появился маятник Фуко. Уникальный экспонат, на который приезжали посмотреть со всей Пензенской области. Бывший директор парка Белинского прослужил в нем 30 лет и три года. Он - один из немногих горожан, которые всей душой болеют за легендарный планетарий.

Народную обсерваторию построили в 1928 году. Спустя четверть века в ней появился первый аппарат, проецирующий на купол движение небесных тел. Около семи лет назад стало ясно, что здание находится в аварийном состоянии и его закрыли.



Строительная экспертиза здания показала: если его не реконструируют в ближайшее время, то он окончательно разрушится.

Аварийное строение осмотрел губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Глава региона дал поручение вплотную заняться его ремонтом.

«Губернатором была поставлена задача - осмотреть объект, подготовить техническое задание, «дорожную карту» и заняться поиском средств для восстановления планетария. Директор ЦПКиО объехала практически все планетарии, которые есть в стране, и если тот план, который намечен, будет реализован, то планетарий будет одним из лучших в России», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.



Деревянный планетарий планируется воссоздать в первозданном виде. Это памятник истории и культуры регионального значения.



Во сколько обойдется проект реконструкции, пока неизвестно. Последние подсчеты проводили в 2013 году. Тогда озвучивали сумму почти в 180 миллионов рублей.

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