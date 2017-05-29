Белозерцев поручил вплотную заняться ремонтом планетария

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 мая 2017, 16:23Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел выездное совещание по реконструкции пензенского планетария. Уникальный для региона объект последние годы находится в плачевном состоянии и остро нуждается в капитальном ремонте.
Иван Балалаев рассказывает, как в пензенском планетарии появился маятник Фуко. Уникальный экспонат, на который приезжали посмотреть со всей Пензенской области. Бывший директор парка Белинского прослужил в нем 30 лет и три года. Он - один из немногих горожан, которые всей душой болеют за легендарный планетарий.
Народную обсерваторию построили в 1928 году. Спустя четверть века в ней появился первый аппарат, проецирующий на купол движение небесных тел. Около семи лет назад стало ясно, что здание находится в аварийном состоянии и его закрыли.
Строительная экспертиза здания показала: если его не реконструируют в ближайшее время, то он окончательно разрушится.
Аварийное строение осмотрел губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Глава региона дал поручение вплотную заняться его ремонтом.
«Губернатором была поставлена задача - осмотреть объект, подготовить техническое задание, «дорожную карту» и заняться поиском средств для восстановления планетария. Директор ЦПКиО объехала практически все планетарии, которые есть в стране, и если тот план, который намечен, будет реализован, то планетарий будет одним из лучших в России», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
Деревянный планетарий планируется воссоздать в первозданном виде. Это памятник истории и культуры регионального значения.
Во сколько обойдется проект реконструкции, пока неизвестно. Последние подсчеты проводили в 2013 году. Тогда озвучивали сумму почти в 180 миллионов рублей.
29 мая 2017, 19:42В Пензенской области состоялись праймериз «Единой России»
29 мая 2017, 19:31В Городе Спутник устроили праздник для новоселов
29 мая 2017, 19:24Жириновский раскритиковал введение налога на бездетность
29 мая 2017, 19:08В Пензе с лекцией выступил политолог Алексей Чадаев
29 мая 2017, 18:40В Кузнецке решат проблему с водой
29 мая 2017, 18:06Спортблок: регби, футбол
29 мая 2017, 18:03В пензенских лагерях проверили противопожарную безопасность
29 мая 2017, 17:38Рябов покинул пост начальника управления экономического развития Пензы