Белозерцев поручил внедрить программный комплекс по учету «трудных» детей

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31 октября 2019, 17:21Общество
Губернатор Иван Белозерцев 31 октября провел в Пензе заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
По словам главы региона, наиболее острыми проблемами современного общества являются подростковая преступность, суицид, семьи, в которых родители страдают наркоманией и алкоголизмом.
«В настоящее время на территории Пензенской области сформирована многоуровневая система профилактики. Однако, несмотря на принимаемые меры, оперативная обстановка по предупреждению преступлений в подростковой среде остается сложной», - сказал он.
Согласно анализу, 83% всех противоправных действий несовершеннолетних – это кражи, причем в 12 случаях зарегистрирован рецидив, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Есть у нас и положительные сдвиги. В текущем году наполовину сократилось количество преступлений несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотических средств. Надо проанализировать, какие механизмы профилактики сработали. Может быть, распространить их и на другие сферы противодействия подростковой преступности», - отметил Иван Белозерцев.
Губернатор подчеркнул, что нужно активнее взаимодействовать с родителями, особое внимание уделять проблемным семьям. Также он затронул тему школьных психологов, указал на необходимость дальнейшего повышения их квалификации и увеличения количества этих специалистов, сообщили в пресс-центре облправительства.
Одним из самых надежных способов борьбы с подростковой преступностью, по мнению Ивана Белозерцева, является привлечение подрастающего поколения к дополнительным образовательным, спортивным, трудовым занятиям. Кроме того, губернатор поручил разработать и внедрить новый программный комплекс автоматизированного учета детей и семей, находящихся в социально опасном положении.
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