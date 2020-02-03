Белозерцев поручил установить мини-фонтаны на набережной ко Дню города

03 февраля 2020, 11:03Общество
Тему благоустройства набережной реки Суры обсудили 3 февраля на совещании в правительстве Пензенской области.
Губернатор Иван Белозерцев поинтересовался, как обстоят дела с поставкой мини-фонтанов, которые планировали установить на воде.
«Это стоит около двух миллионов рублей, с понтонной сценой – четыре миллиона», - сообщил глава администрации Пензы Андрей Лузгин.
Однако, по его словам, пока их не планируют заказывать, так как большие траты связаны с реконструкцией Бакунинского путепровода.
«Найдите выход из ситуации, чтобы ко Дню города они работали», - поручил глава региона.
Напомним, установить небольшие фонтаны и понтонную сцену на воде губернатор предложил осенью 2019 года в ходе осмотра набережной, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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