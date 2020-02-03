Белозерцев поручил установить мини-фонтаны на набережной ко Дню города

Тему благоустройства набережной реки Суры обсудили 3 февраля на совещании в правительстве Пензенской области.

Губернатор Иван Белозерцев поинтересовался, как обстоят дела с поставкой мини-фонтанов, которые планировали установить на воде.

«Это стоит около двух миллионов рублей, с понтонной сценой – четыре миллиона», - сообщил глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Однако, по его словам, пока их не планируют заказывать, так как большие траты связаны с реконструкцией Бакунинского путепровода.

«Найдите выход из ситуации, чтобы ко Дню города они работали», - поручил глава региона.

Напомним, установить небольшие фонтаны и понтонную сцену на воде губернатор предложил осенью 2019 года в ходе осмотра набережной, пишет ИА «Пенза-Пресс».