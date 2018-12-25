Белозерцев поручил удвоить поощрения для победителей всероссийских олимпиад

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25 декабря 2018, 13:04Образование
25 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев наградил 15 победителей всероссийских олимпиад школьников по общеобразовательным предметам и их наставников – учителей школ и преподавателей вузов.
«Дорогие ребята, уважаемые педагоги, особую гордость сегодня вызывают ваши победы и достижения в сфере образования. Президент России неоднократно обращал внимание на то, что будущее страны – это наша талантливая молодежь, которой под силу осуществить качественно новое развитие, освоить и применить прорывные технологии. Но для этого необходимо еще очень много работать, ведь учеба – это огромный труд», - сказал Иван Белозерцев.
Губернатор отметил, что собравшиеся в зале ребята – золотой фонд страны и Пензенского региона. Он поблагодарил школьников, а также их педагогов, родителей, бабушек и дедушек за отличные результаты, сообщили в пресс-центре облправительства.
Глава региона вручил ребятам благодарственные письма и ценные подарки – электронику и бытовую технику.
По окончании церемонии Иван Белозерцев поручил в 2019 году увеличить призовой фонд, поощряющий достижение высоких образовательных результатов, как минимум, в два раза, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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