Белозерцев поручил сделать документацию на капремонт «Дружбы» на Шуисте

10 февраля 2020, 12:34Общество
Пензенец пожаловался губернатору Ивану Белозерцеву на плохое состояние здания дворца культуры и искусств «Дружба» в микрорайоне Шуист.
Мужчина спросил в группе Пензенской области социальной сети «ВКонтакте», когда будет проведен ремонт здания.
«Согласен, что ремонтировать нужно. Не так давно я был там. Вместе со мной посещали и руководители города. Я дал поручение готовить проектно-сметную документацию, проходить экспертизу и в будущем планировать капремонт дворца», - сообщил Иван Белозерцев в ходе прямого эфира 10 февраля.
В настоящее время просмотр эфира с губернатором доступен по ссылке. Напомним, к Ивану Белозерцеву поступило множество вопросов и обращений из разных районов области. Они касались качества водоснабжения, помощи ветеранам, выплате пособий, устройстве на работу и т. д, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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