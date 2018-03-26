Белозерцев поручил развивать деревянное домостроение

В Пензенской области необходимо работать над развитием деревянного домостроения. Об этом в ходе оперативного совещания 26 марта заявил губернатор Иван Белозерцев.

По словам губернатора, согласно постановлению правительства, на поддержку деревянного домостроения выделяются федеральные деньги.

«Я еще в прошлом году говорил о создании кластера, о поддержке. Нужно собирать рабочую группу. Уже в Москве должны были узнать, какие условия поддержки, чтобы субсидии завести на Пензенскую область. У нас идет федеральная поддержка, а мы сидим в кабинетах. Другие регионы едут - мы сидим. Никого из кабинетов не выгнать», - сказал Иван Белозерцев.

Губернатор поручил председателю правительства области Николаю Симонову, зампреду правительства региона Дмитрию Семенову и министру строительства и дорожного хозяйства региона Александру Гришаеву планировать работу в этом направлении как можно быстрее.

«Надо ехать, заниматься с людьми в министерствах. Тогда мы получим финансовую поддержку, и деревянное домостроение у нас будет развиваться», - сказал Иван Белозерцев.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».