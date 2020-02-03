Белозерцев поручил провести проверку по фактам отравления алкоголем в регионе

03 февраля 2020, 13:02Общество
На оперативном совещании в правительстве Пензенского региона, которое прошло 3 февраля, губернатор Иван Белозерцев поднял вопрос об отравлении граждан алкоголем.
Несколько дней назад регионального управление Роспотребнадзора опубликовало печальную статистику: за год произошло 633 случая острых отравлений алкоголем, из них 256 - со смертельным исходом.
«Это касается Денисова [зампред регионального правительства Юрий Денисов], Сармина [начальник управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Николай Сармин] - не ждите поручений. Отправляйтесь в районы, приглашайте УВД и обсуждайте эту тему. Выясняйте причины отравлений», - поручил Иван Белозерцев.
Также губернатор попросил подключаться к работе и разбираться в ситуации глав администраций районов.
«Надо наводить порядок, прошу подготовить предложения по проведению областного совещания по этому вопросу», - сказал глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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