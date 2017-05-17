Белозерцев поручил провести День поля с размахом

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17 мая 2017, 10:29Общество
В конце июня-начале июля в Пензенской области пройдет День поля. В этом году по инициативе губернатора Ивана Белозерцева праздник должен стать намного масштабнее и собрать не только сельских тружеников, но и горожан.
«День поля нужно провести по-новому, с наибольшим размахом. Все главы районов и их заместители обязаны на этом мероприятии присутствовать, предварительно организовав работу по презентации агропромышленных предприятий своих муниципальных образований, а также выступлению на праздничных площадках районных творческих коллективов. Надо определить места для презентации сельхозпродукции районов, спланировать участие городских жителей, чтобы люди приехали на это мероприятие, смогли закупить продукцию пензенских производителей.
Агропромышленники региона, в том числе - иностранные инвесторы, производители АПК, которые вкладываются в развитие отрасли, должны быть приглашены в качестве почетных гостей. День поля должен стать одним из самых больших праздников Пензенской области», - подчеркнул он.
Губернатор поставил задачу членам правительства провести День поля на высоком организационном уровне, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Иван Белозерцев также напомнил о ежегодной межрегиональной выставке агротехники и поручил осуществить информационное сопровождение Дня поля, чтобы все желающие смогли заранее узнать о месте и времени проведения и посетить главный сельскохозяйственный праздник Сурского края, сообщает пресс-центр облправительства.
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