Белозерцев поручил проверить качество питания во всех школах региона

19 августа на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев поручил проверить, как будет организовано питание школьников в новом учебном году.

«В некоторых муниципальных образованиях у нас нет-нет да пытаются на детях сэкономить. Министерству образования - взять на контроль. До 10 сентября подготовьте мне сводную таблицу в разрезе каждого района, каждой школы: как на местах организована система обеспечения детей горячим питанием, сколько учащихся пользуется льготным, бесплатным питанием. Обращений, которые поступают в мой адрес от многодетных, малообеспеченных семей, быть не должно. Эти вопросы надо решать на муниципальном уровне», - сказал Иван Белозерцев.

Губернатор отметил, что школьники во всех образовательных учреждениях региона должны питаться качественно, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Мы не будем экономить на здоровье детей», - сказал он, пишет ИА «Пенза-Пресс».