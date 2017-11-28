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28 ноября 2017, 12:03Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проверить качество питания во всех школах региона.
Иван Белозерцев поручил тщательно контролировать сбалансированность школьного рациона, представить в муниципальные образования рекомендации по расчету норм питания, чтобы школьный обед был полноценным, но при этом доступным по цене, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Качество питания в школах необходимо анализировать каждый месяц, привлекайте общественные организации, выезжайте без предупреждения в образовательные учреждения, нужна объективная информация. Проведите анализ по каждому району, по каждой школе, а результаты мониторинга включайте в оценку деятельности глав муниципальных образований. Надо ответственно подходить к организации питания, это здоровье наших детей», – сказал он.
Сейчас общий охват горячим питанием школьников муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 96,6%. Хорошей тенденцией является увеличение доли продукции местного производства при поставке продуктов в образовательные учреждения. Сегодня она составляет 52,2%, сообщает пресс-центр областного правительства.
Средняя стоимость питания по области составляет 57,4 рубля. Для сокращения расходов родительских средств действуют дополнительные меры соцподдержки в виде полного или частичного освобождения от платы для отдельных категорий обучающихся. Эту услугу получают более 17,6 тысяч школьников из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и другие.
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