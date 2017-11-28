28 ноября 2017, 12:03Общество Белозерцев поручил проверить качество питания во всех школах Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проверить качество питания во всех школах региона.

Иван Белозерцев поручил тщательно контролировать сбалансированность школьного рациона, представить в муниципальные образования рекомендации по расчету норм питания, чтобы школьный обед был полноценным, но при этом доступным по цене, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Качество питания в школах необходимо анализировать каждый месяц, привлекайте общественные организации, выезжайте без предупреждения в образовательные учреждения, нужна объективная информация. Проведите анализ по каждому району, по каждой школе, а результаты мониторинга включайте в оценку деятельности глав муниципальных образований. Надо ответственно подходить к организации питания, это здоровье наших детей», – сказал он.

Сейчас общий охват горячим питанием школьников муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 96,6%. Хорошей тенденцией является увеличение доли продукции местного производства при поставке продуктов в образовательные учреждения. Сегодня она составляет 52,2%, сообщает пресс-центр областного правительства.

Средняя стоимость питания по области составляет 57,4 рубля. Для сокращения расходов родительских средств действуют дополнительные меры соцподдержки в виде полного или частичного освобождения от платы для отдельных категорий обучающихся. Эту услугу получают более 17,6 тысяч школьников из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и другие.

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/society/49263/

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