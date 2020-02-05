Белозерцев поручил привлекать к работе с детьми-сиротами квалифицированных соцработников

05 февраля 2020, 14:34Общество
В Пензенской области проживает более 3500 детей, оставшихся без попечения родителей, 96,4% из них устроены в приемные семьи. В регионе – один из самых низких уровней в стране социального детского сиротства.
«У нас высокий процент устройства детей в семьи, лишь 3,6% размещены в организации для детей-сирот. На протяжении 10 лет область держит лидирующую позицию по этому показателю в ПФО», - отметил губернатор Иван Белозерцев.
Глава региона нацелил ответственные ведомства на продолжение системной работы, благодаря которой удалось добиться положительных результатов. Он подчеркнул, что при решении места пребывания ребенка, в первую очередь, нужно соблюдать его интересы. Иван Белозерцев поручил привлекать к работе с детьми квалифицированных соцработников, сообщили в пресс-центре областного правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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