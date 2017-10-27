27 октября 2017, 19:36Общество Белозерцев поручил помочь пострадавшим от пожара в Леонидовке В поселке Леонидовка ликвидируют последствия серьезного пожара. Напомним, что 26 октября там сгорел жилой дом. В результате 26 человек, в том числе дети, остались без крыши над головой. Пострадавших нет, однако, ущерб огромный. Погорельцы сейчас в обломках своих квартир пытаются найти хоть какие-то уцелевшие вещи. Сотрудники администрации Пензенского района организовали сбор гуманитарной помощи.

Алюминиевые столовые приборы, тарелки, небольшие кастрюли. Все, что удалось найти в своем доме Александре Степановне, пока умещается в двух пакетах. В квартире №12 пенсионерка прожила более 20 лет. Только недавно сделала ремонт, поклеила обои, дети помогли купить новую мебель. Сейчас вместо обновленной уютной комнаты - черные руины: обгоревшие стены, расплавленная техника.

«Сервант был хороший, шифоньер, телевизор большой, дети купили недавно, холодильник хороший», - поделилась Александра Мелкина.

В соседях у одинокой пенсионерки - семья Рыжовых. Последствия пожара разгребали руками и лопатами. В квартире жили втроем. У супругов есть еще ребенок, который только пошел в первый класс. Учебники, тетради, школьная форма - сгорело все.

«Пока ничего не думаем, надо немножко прийти в себя, разгрести все, посмотреть», - сказал Евгений Рыжов.

Больше всех повезло, если вообще можно сказать «повезло», Ивану Сарбаеву. Хоть что-то ценное удалось спасти, когда возгорание только началось. Вместе с друзьями и родными выносил из дома последнее, не теряя чувства юмора.

«Картошка печеная - можно закусить. Еще вчера успел вытащить телевизор и холодильник», - пошутил он.

Всего 13 семей остались без крыши над головой. 26 человек теперь не знают, где и как жить дальше. Правда, наедине с бедой они не остались. Происшествие в Леонидовке - под контролем губернатора. Об этом он написал в «Твиттере».

«Ущерб от пожара в жилом доме будет оценен в самые короткие сроки. На особом контроле - семьи с детьми. Они должны быть обеспечены всем необходимым», - написано там.



Сотрудники администрации Пензенского района организовали сбор гуманитарной помощи. Здесь одежда, предметы первой необходимости, крупы, масло, лекарства, для детей - школьные принадлежности.

«На сегодня дети обеспечены учебниками, канцтоварами, в дальнейшем помощь мы будем оказывать, обратимся к жителям района, предпринимателям и проработаем вопрос оказания помощи из бюджета», - пояснила заместитель главы администрации Пензенского района Валентина Фокина.

Помогают и просто неравнодушные люди. Валентина Васильевна знает всех погорельцев лично - живет в соседнем доме. Она первая принесла вещи, которые сейчас так необходимы людям, попавшим в беду.

«Маечки, брючки, курточки, как сейчас без всего ходить? Я правда не успела прогладить, но уж кому надо будет - прогладят. Еще принесу что-нибудь», - рассказала она.

Теперь работники управления соцзащиты населения администрации Пензенского района будут работать конкретно с каждой семьей. Тем, у кого в результате пожара сгорели документы, будут их восстанавливать бесплатно. Нуждающимся предлагают на время переехать в Кондоль. Сейчас все погорельцы живут у своих родственников и знакомых.

Общество

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