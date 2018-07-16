Белозерцев поручил подобрать резидентов для ТОСЭР в Заречном

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16 июля 2018, 11:33Общество
16 июля в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области речь зашла о городе Заречном, которому председатель правительства РФ Дмитрий Медведев присвоил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
По словам губернатора Ивана Белозерцева, благодаря присвоению статуса в городе можно дополнительно создать более тысячи рабочих мест. Председателю правительства области Николаю Симонову и первому зампреду правительства Андрею Кулинцеву он поручил проводить активную работу с резидентами в рамках «дорожной карты».
«Резиденты у нас есть, мы с ними предварительно разговаривали, нужно активно включаться. Проведена большая работа, но это только первый шаг. Важно наполнить содержанием «дорожную карту», нужны предприятия, которые придут на территорию, имея льготные условия. У предприятий Заречного - хороший потенциал, его нужно использовать», - сказал глава региона.
Напомним, постановление о присвоении статуса ТОСЭР городу Заречный Дмитрий Медведев подписал в начале июля. За два года в создание необходимых условий для резидентов, которые захотят создать здесь производства, предстоит вложить 105 миллионов рублей. По предварительным оценкам, за десять лет в Заречном будет создано около 1200 рабочих мест.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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