Белозерцев поручил подготовить «Семейный» к международному турниру

«С 26 августа по 1 сентября в Пензе пройдет женский международный турнир ITF «PenzaCup2019» и международный детский теннисный турнир под эгидой Европейской федерации тенниса. В детском турнире примет участие более 60 юных спортсменов из разных стран», - сообщил глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве 19 августа.

Иван Белозерцев поручил проверить раздевалки, душевые, осмотреть корты, места отдыха спортивного комплекса и навести порядок.

«Все, что положено, с руководством федерации тенниса нужно предусмотреть и исполнить. Чтобы во время проведения турнира не было никаких внеплановых отключений воды, электричества. Открыть точку продажи теннисных принадлежностей. Все должно быть организовано на самом высоком уровне», - сказал он.

Кроме того, губернатор отметил, что участникам турниров можно предложить экскурсионные поездки по региону, сообщили в пресс-центре облправительства.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев ранее принял участие в теннисном турнире «Кубок Единства-2019». По его словам, проведение подобных соревнований пробуждает у молодежи интерес к спорту и повышает мастерство спортменов. Он поручил проводить региональные теннисные турниры на постоянной основе, пишет ИА «Пенза-Пресс».