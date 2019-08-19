Белозерцев поручил подготовить «Семейный» к международному турниру

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19 августа 2019, 14:36Спорт
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подготовить спорткомплекс «Семейный» к международным соревнованиям по теннису (0+).
«С 26 августа по 1 сентября в Пензе пройдет женский международный турнир ITF «PenzaCup2019» и международный детский теннисный турнир под эгидой Европейской федерации тенниса. В детском турнире примет участие более 60 юных спортсменов из разных стран», - сообщил глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве 19 августа.
Иван Белозерцев поручил проверить раздевалки, душевые, осмотреть корты, места отдыха спортивного комплекса и навести порядок.
«Все, что положено, с руководством федерации тенниса нужно предусмотреть и исполнить. Чтобы во время проведения турнира не было никаких внеплановых отключений воды, электричества. Открыть точку продажи теннисных принадлежностей. Все должно быть организовано на самом высоком уровне», - сказал он.
Кроме того, губернатор отметил, что участникам турниров можно предложить экскурсионные поездки по региону, сообщили в пресс-центре облправительства.
Напомним, губернатор Иван Белозерцев ранее принял участие в теннисном турнире «Кубок Единства-2019». По его словам, проведение подобных соревнований пробуждает у молодежи интерес к спорту и повышает мастерство спортменов. Он поручил проводить региональные теннисные турниры на постоянной основе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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