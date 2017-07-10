Белозерцев поручил подготовить предложения по сохранению Завиваловского конезавода

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10 июля 2017, 13:01Общество
На видеконференции с главами администраций районов Пензенской области 10 июля обсудили поддержку Завиваловского конезавода и ситуацию, сложившуюся вокруг него.
«Есть на территории конезавода еще одно предприятие, которое разводит других коней и реализует в конно-спортивные клубы. Договорились, что пока оно их содержит, арендная плата не взимается. Сейчас рассматриваем вопрос, чтобы поставить этих коней, если их не успеют реализовать, на зимний постой и обеспечить кормами в другом месте», - доложил губернатору глава областного минсельхоза Андрей Бурлаков.
«Почему сложилась такая ситуация, если в Интернете пишут, что кони якобы востребованы?» - спросил глава региона.
Андрей Бурлаков пояснил, что изначально ставка организацией делалась на спортивные скачки, но у нас в регионе это направление не очень развито, да и частник завысил цены на животных, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Иван Белозерцев поинтересовался, подходят ли такие кони для иппотерапии.
«Было проведено исследование, выяснилось, что они опасны для такой работы, потому что воспитаны для спорта», - ответил министр.
«По сохранению Завиваловского завода, занимающегося разведением Орловских рысаков, подготовьте мне предложения», - сказал губернатор.
Глава региона поручил председателю правительства Николаю Симонову разобраться в ситуации и выяснить, что можно сделать для поддержки и развития этого конезавода.
«Постоянно оказывать поддержку из бюджета неправильно, но завод надо сохранить», - подчеркнул он.
Вице-губернатор Валерий Савин, в свою очередь, добавил, что в Каменском районе прорабатывается вопрос о создании конно-спортивной школы, идет поиск инвестора.
Напомним, ситуация с Завиваловским конезаводом и ООО «Виктория», находящимся на его территории, обсуждается давно. Подробности можно узнать здесь и здесь.
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