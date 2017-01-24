24 января 2017, 17:34Общество

Белозерцев поручил подготовить предложения по дорожным развязкам

Зима - не время для укладки асфальта. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев, обсуждая с дорожниками реконструкцию пензенских автомагистралей в 2017 году.

Глава региона потребовал от подрядных организаций соблюдать сроки сдачи объектов, иначе их ждут крупные штрафы.

Представителям регионального правительства и администрации Пензы губернатор поручил подготовить презентацию с предложениями дорожных развязок и модернизации конкретных объектов транспортной инфраструктуры. При этом особое внимание следует уделить качеству материалов.

Общество
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