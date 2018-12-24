Белозерцев поручил перенимать лучшие практики по реализации нацпроектов

Как сообщает пресс-центр облправительства, на мероприятии подвели итоги подготовки 12 национальных проектов.

«На достижение задач «майского указа» направлены все ресурсы. В каждом субъекте появились региональные проекты, проектные офисы. Конечная цель – конкретные показатели: построенные дома, школы, больницы, предприятия, дороги. Целевые показатели по повышению качества жизни, демографии тоже обозначены в конкретных цифрах. В ближайшие годы на реализацию национальных проектов будет заложено около 5,7 трлн рублей», - отметил Дмитрий Медведев.

Пензенская область участвует во всех 12 национальных проектах.

«Нам нужно перенимать лучшие практики других регионов по реализации национальных проектов и программ», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор дал ряд поручений по итогам совещания. В частности, говоря о реализации проекта «Цифровая экономика», он поручил изучить опыт Кировской области, где ряд пособий начисляется по факту рождения ребенка, без сбора справок от семьи, пишет ИА «Пенза-Пресс».