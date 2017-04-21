21 апреля 2017, 09:25Общество Белозерцев поручил открыть для обманутых клиентов «международной» клиники «горячую линию» В минздраве откроют «горячую линию» для пензенцев, пострадавших от действий работников псевдомедицинской клиники в Арбеково.

Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона также сообщил, что контроль в сфере медицины будет ужесточен, чтобы обезопасить людей от подобных ситуаций.

«Это совместная работа контролирующих и правоохранительных органов», - написал губернатор в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, якобы международная клиника работала в Арбеково. Ее руководство и сотрудников подозревают в мошенничестве. По данным полиции, при выполнении диагностики они под различными предлогами вынуждали «пациентов» заключать невыгодные для них кредитные договоры на суммы от 50 до 200 тысяч рублей, которые предназначались для оплаты услуг. Установлено, что сотрудники не имели медицинского образования, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Пострадавшие от действий работников псевдомед.клиники в Пензе,могут обращаться на горячую линию минздрава,кот.откроют по моему поручению. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) April 21, 2017





Контроль в сфере медицины ужесточим,люди должны быть застрахованы от таких ситуаций.Это совместная работа контролирующих и правоохр.органов — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) April 21, 2017

Общество

просмотров 64