Белозерцев поручил организовать регулярное повышение квалификации школьных психологов

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30 сентября 2019, 14:03Образование
За последний месяц в Пензенском регионе произошло три несчастных случая с детьми со смертельным исходом. Об этом 30 сентября сказал губернатор Иван Белозерцев в ходе совещания в правительстве.
В первую очередь, по словам главы региона, педагоги и психологи должны обращать внимание на детей из малообеспеченных и неполных семей.
«В тех школах, где нет ставки психолога, должны быть назначены внештатные. О ситуации, которая произошла в Пензе: мальчик учился в колледже, о нем говорили, что все было нормально. Но ребенка мы потеряли.
Обращаю внимание еще раз, есть те дети, которые входят в группу риска, и с ними нужно работать в первую очередь. Им нужно больше внимания и от учителей, от психологов. В районах эту тему забросили, никто этим не занимается!» - заявил Иван Белозерцев.
Зампред правительства Олег Ягов сообщил, что для обучения пензенских психологов приезжали специалисты из Москвы. Иван Белозерцев отметил, что повышать квалификацию кадров нужно регулярно – каждый квартал, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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