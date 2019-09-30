Белозерцев поручил организовать регулярное повышение квалификации школьных психологов

За последний месяц в Пензенском регионе произошло три несчастных случая с детьми со смертельным исходом. Об этом 30 сентября сказал губернатор Иван Белозерцев в ходе совещания в правительстве.

В первую очередь, по словам главы региона, педагоги и психологи должны обращать внимание на детей из малообеспеченных и неполных семей.

«В тех школах, где нет ставки психолога, должны быть назначены внештатные. О ситуации, которая произошла в Пензе: мальчик учился в колледже, о нем говорили, что все было нормально. Но ребенка мы потеряли.

Обращаю внимание еще раз, есть те дети, которые входят в группу риска, и с ними нужно работать в первую очередь. Им нужно больше внимания и от учителей, от психологов. В районах эту тему забросили, никто этим не занимается!» - заявил Иван Белозерцев.

Зампред правительства Олег Ягов сообщил, что для обучения пензенских психологов приезжали специалисты из Москвы. Иван Белозерцев отметил, что повышать квалификацию кадров нужно регулярно – каждый квартал, пишет ИА «Пенза-Пресс».