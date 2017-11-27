27 ноября 2017, 14:33Общество Белозерцев поручил организовать группу по сносу аварийных домов в Пензе Вопрос сноса аварийных жилых домов в Пензе обсудили на оперативном совещании в правительстве региона 27 ноября. О том, какая работа ведется в этом направлении, доложил глава гордаминистрации Виктор Кувайцев.

«В соответствии с программой переселения граждан из аварийного фонда в 2013-2017 годах в Пензе планировалось расселение 3057 жилых помещений, которые находились в 284 многоквартирных домах с их последующим сносом. До 21 декабря 2015 года подлежало сносу 72 расселенных дома, из них в указанный срок было снесено лишь 20 домов. Таким образом, в 2016 году необходимо было снести порядка 90 домов, а на оставшийся период программы выпадало 264 дома. Проводимая нами работа позволила снести в 2016 году 90 домов», - сообщил он.

По словам мэра, по состоянию на 27 ноября осталось снести 56 домов, то есть программу на 2017 год город выполнит. В 2018-м объемы увеличатся: на очереди - 152 дома.

«Объем огромный, мы постараемся сделать все, чтобы к концу года количество домов под снос минимизировать. Предполагаем, что их останется порядка 100», - отметил Виктор Кувайцев.

65 многоквартирных домов остаются спорными, с собственниками квартир ведутся судебные разбирательства. Губернатор Иван Белозерцев поручил не затягивать этот процесс и сделать все, чтобы решения принимались как можно скорее.

«Город работает, но недостаточно. Особенно я обращаю внимание на центр города. Крыши у домов завалены, заборы повалены. Дома аварийные должны сноситься, площадки освобождаться. Нам уже примелькалось, но когда я повез министра Максима Соколова и полпреда Михаила Бабича, посмотрел более пристально и увидел много недостатков. Организуйте группу по сносу домов, там должны быть и юристы, и коммунальщики. Если нужно заложить средства, давайте рассмотрим это», - подчеркнул глава региона.

Что касается центра города, Иван Белозерцев поручал главному архитектору области Леониду Иоффе и руководителю регионального центра госэкспертизы и ценообразования в строительстве региона Андрею Сакмаеву подготовить фотографии аварийных домов в этому районе.

«Мы подготовили информацию, но только на бумажном носителе, пока не смогли перенести ее по техническим причинам в электронный вид», - сообщил Леонид Иоффе.

Губернатор возмутился нерасторопностью чиновников и объявил взыскание Иоффе, Сакмаеву и специалисту, которому помешали «технические причины», пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Вам [Иоффе] - первое взыскание. Вы исполнительный человек, но здесь недоделали», - подчеркнул глава региона.

Общество

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