03 июля 2017, 19:06Общество Белозерцев поручил министерствам предоставить план обучения кадров В правительстве Пензенской области состоялось оперативное совещание.

Чтобы регион успешно развивался, мы должны много и эффективно работать, перенося лучшие практики из других регионов РФ. Такое мнение на оперативном совещании в правительстве Пензенской области озвучил губернатор Иван Белозерцев. Целая база интересных наработок размещена на сайте Агентства стратегических инициатив.



«Практики есть в разных сферах деятельности: и в здравоохранении, и в образовании, и ЖКХ, в культурной сфере, обустройстве, социальных проектов. Нужно заходить и видеть лучшие», - сказал глава региона.

Более того, внимание необходимо уделить повышению квалификации специалистов, так как в разных сферах деятельности требования и подходы к работе меняются постоянно, к примеру, осваиваются новые технологии, обновляется оборудование. Иван Белозерцев дал поручение всем министерствам представить планы обучения специалистов до 15 июля. В министерстве здравоохранения повышение квалификации кадров начнут с первичного звена, то есть с обучения медиков санитарной службы, участковых терапевтов, врачей общей практики.



«Уже договоренность есть. С нашим институтом создан целый ряд программ по подготовке специалистов первичного звена. Они начнут работать в каникулярный период», - рассказал министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Повышение квалификации специалистов особенно должно волновать министерства здравоохранения и образования, считает губернатор. Что касается министерства физической культуры и спорта для повышения эффективности работы, его специалистам необходимо активнее работать с президентами федераций различных видов спорта.



«Одни работают эффективно, например, по плаванию, а другие не очень или совсем не работают. Вот это неправильно», - заявил Иван Белозерцев.

На оперативном совещании было отмечено, что министры и замминистры, а также вице-губернатор, курирующий спорт, должны быть доступны для общения с тренерами. Именно тот, кто работает на «передовой», способен указать на проблемы, которые сейчас существуют.

Общество

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