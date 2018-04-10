Белозерцев поручил изыскать средства на новый фонтан в центре Пензы

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10 апреля 2018, 14:34Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал мэрию изыскать средства на строительство в центре города современного светомузыкального фонтана.
Об этом он сообщил журналистам на пресс-подходе после осмотра строящегося Спасского кафедрального собора.
«Пензе нужно изыскать средства на строительство фонтана. Настоящего, современного. Сделать это нужно на Фонтанной площади. Будем думать, как найти средства, потребуется свыше 100 млн рублей – это точно. Город готовит техзадание. Такие фонтаны есть в других городах, нам нужен фонтан - красивый, светомузыкальный, с благоустройством окружающих территорий», - рассказал он.
Глава региона выразил надежду на то, что изыскать средства и приступить к работам удастся уже в 2018 году, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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