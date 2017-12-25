25 декабря 2017, 11:38Общество Белозерцев порекомендовал чиновникам отдыхать в пензенских санаториях Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рекомендовал членам правительства проводить часть отпуска в местных санаториях.

В ходе планерки он напомнил о том, что ранее посетил отремонтированный санаторий «Надежда».

«Рекомендую членам правительства проводить часть отпуска в пензенских санаториях. Хотя бы неделю. Я покажу пример в 2018 году. Кто хочет отдыхать за границей - через санатории пензенские», - сказал глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что это не принудительная мера, однако очень рекомендуемая, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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