Белозерцев порекомендовал чиновникам отдыхать в пензенских санаториях

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25 декабря 2017, 11:38Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рекомендовал членам правительства проводить часть отпуска в местных санаториях.
В ходе планерки он напомнил о том, что ранее посетил отремонтированный санаторий «Надежда».
«Рекомендую членам правительства проводить часть отпуска в пензенских санаториях. Хотя бы неделю. Я покажу пример в 2018 году. Кто хочет отдыхать за границей - через санатории пензенские», - сказал глава региона.
Иван Белозерцев добавил, что это не принудительная мера, однако очень рекомендуемая, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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