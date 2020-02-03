Белозерцев попросил жестко соблюдать меры по профилактике коронавируса

03 февраля 2020, 09:32Общество
В ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области 3 февраля губернатор Иван Белозерцев попросил ответственных доложить сведения по профилактике и недопущению коронавируса в регионе.
Заместитель министра здравоохранения Марина Воробьева сообщила, что общая заболеваемость ОРВИ в области - ниже эпидпорога.
«По прибывшим из КНР сегодня были контактные заражения по ОРВИ, это сезонные заболевания, протекали в легкой форме. Все пробы были направлены в Новосибирск, коронавирус не обнаружен.
Иван Белозерцев подчеркнул, что необходимо жестко соблюдать меры по профилактике коронавируса, касающиеся прибытия туристов из Китая.
«Были даны рекомендации бизнес-сообществу, чтобы в Китай пока не ездили, чтобы туристические агентства не отправляли туда жителей Пензенской области. Если такие случаи есть, то – жесткий контроль сопровождения таких граждан», - сказал губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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