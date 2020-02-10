Белозерцев попросил работодателей помогать инвалидам в трудоустройстве

10 февраля 2020, 14:06Общество
Жительница Пензенской области обратилась к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой помочь ее сыну. Молодой человек имеет третью группу инвалидности и никак не может устроиться на работу.
Женщина написала свой вопрос для прямого эфира с губернатором в группе «Пензенская область» соцсети «ВКонтакте».
«В министерстве труда, социальной защиты и демографии, отделах, которые работают в муниципальных образованиях, есть такая задача – устраивать инвалидов и оказывать им содействие в трудоустройстве. Не всегда удается решить эту проблему так, как бы хотелось. У нас есть соглашения с руководителями промышленных предприятий, бизнеса по трудоустройству инвалидов», - ответил Иван Белозерцев.
По словам губернатора, нужно еще раз возвращаться к работе с руководителями предприятий, организаций и обсуждать эту тему.
Что касается ситуации по обращению, Иван Белозерцев попросил женщину оставить свои контактные данные. Заняться решением данной проблемы он поручил министру труда, соцзащиты и демографии Алексею Качану, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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