Белозерцев показал в Сети фото отремонтированной дороги в Богословку

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15 августа 2019, 11:33Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опубликовал в Instagram очередной пост с коллажем из двух фото: «было»-«стало».
«Вот так после ремонта выглядит новый участок автодороги регионального значения «Ленинский лесхоз - с. Богословка». Его протяженность составляет 3 километра 400 метров. Проведен полный комплекс необходимых работ, в том числе, выровнен профиль обочин. Кстати, работы завершены раньше срока, что порадовало автомобилистов», - написал глава региона.
Также Иван Белозерцев отметил, что многие изменения в жизни мы не замечаем, быстро к ним привыкаем, забывая, что когда-то было иначе.
Напомним, ремонт дороги был проведен в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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