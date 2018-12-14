Белозерцев подвел итоги визита пензенской делегации в Китай

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16 декабря 2018, 09:44Общество
Глава региона Иван Белозерцев отметил, что у Пензенской области - большой экспортный потенциал. Но правительству и главам муниципальных образований стоит активнее работать в области стимулирования пензенских компаний к поставке своей продукции в Китай. Особенно важна такая деятельность в области сельского хозяйства.
«Прошли встречи с советником посланника посольства РФ в КНР, торговым представителем России в Китае. На встречах поднимался вопрос наличия на территории Китая представителя от области, который мог бы оперативно взаимодействовать с потенциальными компаниями. Представители могут посещать выставки, изучать ассортимент выставляемой продукции, фотографировать экспозицию, информировать корпорацию развития о необходимости принять участие в той или иной выставке», - рассказал губернатор.
Иван Белозерцев дал поручения членам правительства и министрам проанализировать, в каких экономических выставках в Китае пензенским предприятиям следует принять участие. Губернатор рекомендовал особое внимание уделить таким направлениям, как сельское хозяйство и пищевая промышленность, и активно привлекать к участию пензенские предприятия.
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