Белозерцев подпишет соглашения о сотрудничестве на форуме РФ и Беларуси

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29 июня 2017, 12:31Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принимает участие в IV форуме регионов России и Беларуси.
Он проходит в Москве 29 июня под эгидой Совета Федерации ФС РФ и Совета Республики Беларусь, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.
Форум организован с целью расширения прямых контактов между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, в том числе - по линии законодательной и исполнительной ветвей власти, деловых кругов двух стран, а также выработки рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы для ускоренного развития экономики обоих государств, пишет ИА «Пенза-Пресс».
IV форум регионов России и Беларуси посвящен развитию регионального сотрудничества России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества.
В рамках мероприятия работает выставка, на которой представлены производственно-технические разработки промышленных компаний и институтов, актуальные российско-белорусские проекты в области промышленности и высоких технологий, а также продемонстрирован торгово-экономический и инвестиционный потенциал российских регионов.
В ходе форума Иван Белозерцев подпишет соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях между правительством Пензенской области и Брестским областным исполнительным комитетом.
«Мы видим серьезные перспективы расширения сотрудничества между нашим регионом и Беларусью. Это касается как взаимовыгодных экономических отношений, так и связей в сфере образования, культуры и спорта», - прокомментировал губернатор.
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