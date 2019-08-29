30 августа 2019, 13:04Общество

Белозерцев поделился воспоминаниями своей молодости

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию со студенческих времен.

«Иногда, например, как вчера, подписчики напоминают мне о юности и службе», - подписал губернатор фото.

Снимок сделан в 1980 году, на нем – выпускники ульяновского гвардейского высшего танкового училища. Среди молодых ребят – и будущий глава Пензенского региона Иван Белозерцев.

Подписчики оценили фотографию, поставив более шести сотен лайков. Один из них отметил, что, действительно, время летит очень быстро, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://www.instagram.com/p/B1wls2olqwR/

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