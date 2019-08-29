Белозерцев поделился воспоминаниями своей молодости

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию со студенческих времен.

«Иногда, например, как вчера, подписчики напоминают мне о юности и службе», - подписал губернатор фото.

Снимок сделан в 1980 году, на нем – выпускники ульяновского гвардейского высшего танкового училища. Среди молодых ребят – и будущий глава Пензенского региона Иван Белозерцев.

Подписчики оценили фотографию, поставив более шести сотен лайков. Один из них отметил, что, действительно, время летит очень быстро, пишет ИА «Пенза-Пресс».