Белозерцев поделился воспоминаниями своей молодости

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30 августа 2019, 13:04Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию со студенческих времен.
«Иногда, например, как вчера, подписчики напоминают мне о юности и службе», - подписал губернатор фото.
Снимок сделан в 1980 году, на нем – выпускники ульяновского гвардейского высшего танкового училища. Среди молодых ребят – и будущий глава Пензенского региона Иван Белозерцев.
Подписчики оценили фотографию, поставив более шести сотен лайков. Один из них отметил, что, действительно, время летит очень быстро, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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